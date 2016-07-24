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    УПЛ. «Динамо» разгромило «Александрию» и другие результаты

    В матче первого тура УПЛ «Динамо» нанело разгромное поражение «Александрии», забив в ворота соперника пять голов. Хет-трик на свой счет записал Жуниор Мораес, еще по одному мячу на счету Виталия Буяльского и Домагоя Виды.

    В других поединках «Сталь» крупно уступила «Карпатам», а «Ворскла» минимально обыграла «Черноморец».

    Чемпионат Украины. УПЛ. 1-й тур

    Сталь (Каменское) – Карпаты (Львов) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чачуа, 41; 0:2 – Бланко, 43; 0:3 – Бланко, 61.

    Ворскла (Полтава) – Черноморец (Одесса) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Хлебас, 18.

    Динамо (Киев) – Александрия – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мораес, 29; 2:0 – Мораес, 56 (пенальти); 3:0 – Мораес, 62; 4:0 – Буяльский, 71; 5:0 – Вида, 79; 5:1 – Банада, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2016 00:14
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