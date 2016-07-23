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Ворскла - Черноморец

23.07.2016, Суббота, 19:30 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-Лига, 1 тур Ворскла - Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
22 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
9 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:0 Ворскла
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 27 октября, вторник 20:30 Ворскла 0:0 Черноморец
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 23 сентября, среда 19:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
24 мая, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
12 тур
8 ноября, суббота 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Черноморец
2 тур
21 июля, воскресенье 22:30 Черноморец 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
4 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 17:00 Черноморец 2:1 Ворскла
9 тур
10 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Черноморец
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 19:00 Черноморец 1:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
24 тур
10 апреля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Ворскла
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ворскла 0:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Ворскла 2:1 Черноморец
14 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2007/2008)
22 тур
23 марта, воскресенье 16:00 Ворскла 2:0 Черноморец
7 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Черноморец 1:0 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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