Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков завершил карьеру

    Агент хавбека сборной России Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что 34-летний игрок завершил профессиональную карьеру.

    В первой половине прошлого сезона полузащитник защищал цвета «Спартака», записав в свой актив четыре голевые передачи в 14-ти поединках РФПЛ. Весеннюю часть чемпионата, после разрыва зимой соглашения с красно-белыми, он провел в ЦСКА. В составе армейцев футболист принял участие в восьми встречи в чемпионате России.

    Кроме того, на чемпионате Европы Широков сыграл в трех матчах (один – в стартовом составе), отметившись одним результативным пасом.

    В составе «Зенита», за который хавбек выступал с 2008 по 2014 год, он завоевал два титула чемпиона России, стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2016 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 24 июля 2016, 12:37

      А в ФНЛ значит не положняк? Зырянов вон до сих пор пылит..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 24 июля 2016, 06:04

      к этому и шло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 июля 2016, 04:22

      Согласен с решением. Выше жопы не прыгнешь..надо уметь вовремя уйти. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас -что? С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 июля 2016, 04:16

      Удачи на тренерском поприще . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 24 июля 2016, 03:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было играть до МЧ-2018 стал бы чемпионом в домашним ЧМ

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 24 июля 2016, 02:29

      Хороший игрок,может зря все таки? ....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 24 июля 2016, 02:10

      Ну в прошлом году уже никакой был, как игрок существовал за счёт пиара, а по факту 4 гп в Спартаке, за пол сезона на его позиции это кол. В Цска и голевой не отдал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2016, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль, всё-же думаю рановато, неужели не было достойных предложений?

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 24 июля 2016, 01:35

      ну ёпта

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 24 июля 2016, 01:30

      Мог бы еще поиграть, хороший игрок

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11