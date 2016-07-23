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    Руни: «При ван Гаале мне было трудно себя проявить как нападающий»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что ему было тяжело себя проявить как форвард при Луи ван Гаале.

    «В качестве нападающего в последние пару сезонов было трудно себя проявить. У нас была другая тактика игры, другие тренерские идеи. Я знаю, что могу создавать моменты и забивать голы, нет никаких сомнений по этому поводу», – заявил Руни.

    В прошедшем сезоне Руни провел в чемпионате Англии 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    23.07.2016 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 июля 2016, 00:53

      Эх Уэйн...Помним как ты Тоттенхэму в первом туре не забил,но тебя защитник спас...Помним как РВП накалачивал.Так что не надо ла ла.Просто растерял ты навыки напа.Да и в этом сезоне,не думаю что Ибра будет с тобой делиться.Плохому танцору,что то мешает.

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