Руни: «При ван Гаале мне было трудно себя проявить как нападающий»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что ему было тяжело себя проявить как форвард при Луи ван Гаале.

«В качестве нападающего в последние пару сезонов было трудно себя проявить. У нас была другая тактика игры, другие тренерские идеи. Я знаю, что могу создавать моменты и забивать голы, нет никаких сомнений по этому поводу», – заявил Руни.

В прошедшем сезоне Руни провел в чемпионате Англии 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.