Кришито: «Игра за Суперкубок для нас очень важна»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о том, чего ожидает от матча за Суперкубок России против ЦСКА. Напомним, что игра состоится 23 июля.

– Суперкубок завоевать крайне важно. Возможно, нам необходимо усиление в линию нападения. Да, у нас уже сильная команда, но если кто-то придет, будем рады.

Армейцы всегда выступают в российских турнирах очень сильно. Они, как и мы, хотят начать сезон с победы, а значит, выложатся на сто процентов. Игра за Суперкубок для нас очень важна, мы очень хотим победить.

– На сборах капитанскую повязку носило несколько игроков, в том числе и вы.

– Вообще-то наш капитан – Данни, но он травмирован. Значит, тренер должен решить, кто станет новым. В прошлом году это был я, в том числе в финале Кубка России. Когда поднимал над головой трофей, это был незабываемый и очень приятный момент. Надеюсь, в субботу мы повторим этот опыт.