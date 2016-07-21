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    «Реал» готовит предложение по трансферу Погба

    «Реал» намерен составить серьезную конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за хавбека «Ювентуса» Поля Погба. «Сливочные» готовят предложение, от которого не смогут отказаться ни клуб, ни игрок.

    Напомним, сегодня появилась информация, что манкунианцы согласовали трансфер француза с туринским клубом, сумма сделки при этом составит 120 миллионов евро. Однако, как сообщают СМИ, 23-летний игрок больше склоняется к переходу именно в стан мадридцев, несмотря на то, что ранее он заявлял о желании присоединиться к «красным дьяволам».

    Отметим, что руководство «старой синьоры» непрочь добавить к сумме трансфера дополнительные бонусы, а также еще 20 миллионов евро в качестве комиссионных агенту Погба Мино Райоле.

    Источник: Football Italia

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    21.07.2016 01:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +69

      tima0898 21 июля 2016, 13:39

      Пусть в МЮ идёт. Там Златан с ним поговорит.)

      0
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      Рейтинг: +26

      World_football 21 июля 2016, 11:27

      Пошли вы все болтуны,некуда ое не перейдет,утки

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 июля 2016, 09:04

      Пусть покупают, через год в аренду отдадут, а еще через год обратно кому нибудь еле еле продадут двукратно понизив цену )) Очередной Балотелли! По игре за сборную он не стоит таких денег помине! ИМХО!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Luis Figo 21 июля 2016, 17:05

      т.е. он не помог своей сборной дойти до финала? или он должен был 100500 голов забить на Евро, не являясь нападающим, или он в Ювентусе тоже ничего не делает и не имеет отношения к трофеям клуба? чё вы бред какой-то несёте? тогда и Месси лошара и не стоит своих денег, из-за того что со сборной не выигрывает финалы, судя по вашей логике. Итальянцы, испанцы, англичане, немцы так вообще днари бездарные получается

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 21 июля 2016, 08:13

      Достали с этим Погба уже

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 июля 2016, 08:00

      Погба явный дебил по характеру и амбициями. Вернётся ему ещё. Нигер долбаный

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      Рейтинг: +5

      MONSTERqq > acer2003 21 июля 2016, 12:50

      А ты еблан

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