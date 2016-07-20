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    Слуцкий отчитается перед РФС за работу на Евро-2016

    Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович сообщил, что на завтрашнем заседании технического комитета бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступит с отчетом о проделанной работе на чемпионате Европы-2016.

    – Завтра на заседании технического комитета будет Слуцкий. Он отчитается по итогам работы на чемпионате Европы. Заслушаем также и Балахнина.

    – Ждете развернутого отчета от них?

    – Конечно. Будет хороший и доброжелательный разговор, обмен мнениями. Обязательно нужно услышать тренерский штаб сборной России, работавший на Евро. Надеюсь, разберем ошибки, которые были совершены, и лучше, чтобы это прозвучало из уст тренеров, ведь только они знают причины.

    – Слуцкий ведь будет первым за последние годы, кто выступит перед своими коллегами?

    – Верно. Иностранные тренеры сборной за свою работу не отчитывались.

    – Кто еще планирует посетить заседание?

    – Члены бюро Объединения отечественных тренеров, а также Черчесов, Карпин, Бердыев, Гаджиев,Семин, Игнатьев. И, конечно, члены технического комитета.

    – Президент РФС уже назвал трех кандидатов на должность главного тренера сборной – Черчесов, Бердыев и Бородюк.

    – Скорее всего, кто-то из них возглавит национальную команду. С уверенностью можно сказать, что это будет отечественный специалист. И это радует.

    – Тренера объявят на исполкоме РФС?

    – Не знаю. Технический комитет может только порекомендовать своего кандидата исполкому. А назначать тренера прерогатива президента. Виталий Мутко уже сказал, что до 30 июля имя специалиста будет объявлено.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 14:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:48

      Лёнь,давай без двойной бухгальтерии...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 20 июля 2016, 16:42

      с одной стороны Слуцкий молодец-если бы не он(смог собрать,что надо сказать нашим футболякам,чтоб шведов одолеть и других тоже..)так мы бы вообще без ЕВРО были.. почему Каппело на отчет не вызвали,он и ЧМ-2014 и отборы на евро все прокакал за бешенное бабло и сье@ся,почему ему мозг не выносят..?

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 июля 2016, 16:32

      Он был краток. - Мы говно !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июля 2016, 16:13

      Мудко тоже нужно заслушать о проделанной (скорее не проделанной) работе
      со сборной РФ.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июля 2016, 15:56

      А РФС приготовило в качестве подарка Слуцкому мыло и верёвку, чтобы вручить после отчёта?

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 июля 2016, 15:46

      Качание выполнено было не эффективно.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июля 2016, 14:53

      Расскажет,как в ночь перед игрой с Уэльсом скандировали в его номере: Мы -говно,мы-говно !

      0
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 20 июля 2016, 14:50

      Ну не шмогла я, не шмогла (С) Вот и весь отчет будет об наших Кокорино-Мамевских инвалидах

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 июля 2016, 14:40

      Оказывается, на ЧЕ нашей сбродной проводилась какая - то работа? А где же её результаты? Кроме как в карманах владельца ресторана в Моте - Карло и владельца автосалона, в котором была куплена почти за 12 деревянных лямов крутая тачка.

      0
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