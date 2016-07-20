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    Владимир Габулов: «С Черчесовым за сборную России на ЧМ-2018 стыдно точно не будет»

    Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов выразил мнение, что экс-главный тренер «Легии» Станислав Черчесов является подходящей кандидатурой на пост наставника сборной России.

    – Судя по всему, в ближайшие дни Черчесов возглавит сборную. Можете охарактеризовать Станислава Саламовича в трех словах?

    – Очень амбициозный тренер. Всегда ставит максимальные задачи. А главное, знает, как этого добиться. Был бы рад вновь с ним поработать. В «Динамо» я понял, что Черчесов – специалист высочайшего класса. Окончательно убедился в этом, когда он принял «Легию» – и за сезон в незнакомой стране выиграл с командой два трофея.

    – На днях услышал от Виктора Гусева: «Нет сейчас в России игроков топ-уровня. Поэтому, кого бы ни назначили тренером сборной, результата не будет».

    – Категорически не согласен! Есть у нас и футболисты, и тренеры. Не в них проблема. И даже не в лимите. Тут целый комплекс причин. Перечислять можно долго… Если же говорить о Черчесове, то, зная его характер и максимализм, уверен: стыдно за нашу сборную в 2018-м не будет точно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 01:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 20 июля 2016, 10:40

      Может он и прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 20 июля 2016, 08:23

      осетинская солидарность

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > Adekvat07 20 июля 2016, 09:03

      Явный НеАдэкват

      0
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      ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 > Bekkz 20 июля 2016, 21:20

      да я в шутку, саламыч отличный трен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 20 июля 2016, 06:38

      .....Поскольку стыдиться дальше уже нечего.., хуже быть не может....

      0
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