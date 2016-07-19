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    «Атлетико» представил Гайтана

    Бывший полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан официально представлен в качестве игрока «Атлетико». Напомним, ранее сообщалось, что трансфер аргентинского футболиста обошелся «матрасникам» в 25 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Гайтан провел за «Бенфику» в Примейре 25 матчей, в которых забил четыре гола.

    Источник: Twitter

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    19.07.2016 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 19 июля 2016, 23:18

      Вот нормальная цена.

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