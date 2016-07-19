«Атлетико» представил Гайтана

Бывший полузащитник «Бенфики» Николас Гайтан официально представлен в качестве игрока «Атлетико». Напомним, ранее сообщалось, что трансфер аргентинского футболиста обошелся «матрасникам» в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гайтан провел за «Бенфику» в Примейре 25 матчей, в которых забил четыре гола.