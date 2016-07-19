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    Ибрагимович и Марсьяль не попали в состав «МЮ» на поездку в Китай

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал имена 25 футболистов, которые примут участие в предсезонном туре по Китаю. Стоит отметить, что самое громкое приобретение на данный момент «МЮ» в это межсезонье Златан Ибрагимович не попал в данный список. Как и другой нападающий – Антони Марсьяль.

    Полный список выглядит следующим образом:

    Де Хеа, Ромеро, Джонстон, Байи, Блинд, Фосу-Менса, Джонс, Макнейр, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Валенсия, Кэррик, Эррера, Янузай, Лингард, Мата, Депай, Мхитарян, Перейра, Янг, Кин, Рэшфорд, Руни.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    19.07.2016 13:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 июля 2016, 17:57

      Марсьялю пора подыскивать новый клуб

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 июля 2016, 17:09

      А че так??))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 19 июля 2016, 17:04

      Конечно, а то еще сбегут в Китай! Правильно, что не берет

      2
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      Рейтинг: +137

      Percent 19 июля 2016, 14:44

      Вот непонятно зачем он берет игроков от которых будет избавляться ? Блинд, Рохо, Мата ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs > Percent 19 июля 2016, 15:33

      Потому что клуб это работодатель и по контракту обязан предоставить условия игрокам для ведения полноценного тренировочного процесса вне зависимости от того, продаст он их или нет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Percent 19 июля 2016, 15:44

      Или все просто.... УТКА!!!

      0
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      Рейтинг: +3

      Евгений Краев 19 июля 2016, 14:31

      oh

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