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    Долги перед работниками стадиона «Зенита» погашены

    Задолженность перед работниками двух подрядных организаций, строящих новый стадион «Зенита», погашена после того, как в дело вмешалась прокуратура.

    Ранее стало известно, что Роструд выявил задолженность по зарплате в 78 миллионов рублей.

    «Установлено, что в акции протеста участвовало не менее 45 работников ИП Пантелеева А.А. и не менее 60 работниковООО «НПК «Элпром». Прокуратурой района в деятельности индивидуального предпринимателя выявлена задолженность по зарплате перед работниками за июнь 2016 года в размере 700 тысяч рублей.

    Задолженность по зарплате перед работниками указанных организаций в настоящее время погашена», — заявили в прокураторе.

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2016 11:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 19 июля 2016, 17:00

      вот блять ворьё,такими бабосами ворочают,ещё и какие то задолженности

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 19 июля 2016, 13:33

      Каждый раз, когда я вижу где-то в заголовке статьи название "Зенит-Арена", то тут же с нетерпением открываю, каждый раз надеясь наконец-то увидеть длинный список арестованных спежеиспечённых миллионеров, против которых начато следствие по делу о краже денег, выделенных на бесконечное "строительство" этого самого дорогого стадиона во Вселенной. И каждый раз меня ждёт облом... - опять не то!!! И как оказалось, я не одинок в моих ожиданиях. Все, кого я знаю, ждут посадок. Хотя ещё за питерскую кольцевую (тоже самую дорогую и самую хреновую в мире) сажать не начали.

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 июля 2016, 12:07

      Главное,что бы Мамаев с Какориным шампусика попили от пуза.

      -3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 19 июля 2016, 12:05

      Апять блокадников на паперть погонят,

      -3
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      Рейтинг: +19

      Zontik_Leito 19 июля 2016, 11:49

      и это с учетом только "белой" зп

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