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    Мутко: «У нас будут переговоры с другими кандидатами на пост главного тренера сборной»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

    «Такого решения (о назначении Черчесова) нет. И не факт, будет оно еще или нет. Я уже говорил, что у нас есть круг претендентов на пост тренера, он обозначен. Завтра мы встретимся с другим кандидатом – и будут писать опять? Зачем? На самом деле никаких решений по главному тренеру нет. С Черчесовым она (встреча) прошла и планируются встречи с другими кандидатами в ближайшие дни. Идут переговоры, встречи», – заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2016 23:08
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июля 2016, 22:07

      Хорош мутить! Примите одно решение и все!

      0
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      Рейтинг: +40

      Бонс 23 июля 2016, 14:33

      На мой взгляд лучший вариант- это Бердыев.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 июля 2016, 10:55

      не отвлекайте мать его Бердыева у него важный матч с Андерлехтом на носу.

      1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 19 июля 2016, 10:36

      Как обычно нормальных отодвигают,а фуфло приглашают.типа иностранец-значит звезда и пусть все на него смотрят.а эти косоногие и под допингом не умеют играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 июля 2016, 09:43

      Олимпиаду уже профукал, теперь и тренера профукает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 июля 2016, 09:34

      Главное с президентом РФС нужно что то решать. Не оставлять же его.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 июля 2016, 09:14

      Что то темнит этот мудко.

      3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 19 июля 2016, 09:04

      Черчесов тоже уйдет... После кубка конфедераций...

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 июля 2016, 09:01

      Может не те подписи собирали?
      Может должно было собирать на отставку Мудько,
      тогда уж сборная (буратинки) сами отсеялись.
      Против Мудько ,уверен,более мильона насобирали!
      А это глас народа - не попрешь.Ибо игра тоже для народа ,а не для мутного РФС!

      3
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 19 июля 2016, 08:45

      Да любого ставь - ничего не изменится,пока не будут сделаны изменения,про которые уже сто раз говорили,даже любого мальчишку нашей страны спроси - он тебе скажет, что надо сделать,а эта дрянь мутная ещё как будто не в курсе , да?

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