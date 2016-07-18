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    РФС: Главный тренер сборной России еще не утвержден

    В Российском футбольном союзе отреагировали на информацию о том, что Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной России.

    «Российский футбольный союз официально сообщает, что на данный момент главный тренер национальной сборной России не утвержден. Планируется, что процесс переговоров по кандидатуре наставника должен быть завершен до 30 июля. Вся необходимая информация будет опубликована на официальном сайте РФС по мере ее поступления», – говорится в заявлении РФС.

    Источник: РФС

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    18.07.2016 20:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 18 июля 2016, 21:09

      Я за черчесова он не прогнется

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    • ...
      Рейтинг: +48

      riat 18 июля 2016, 21:01

      нахрен этот Черчесов ! Бердыев или Пелегринни !!!

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