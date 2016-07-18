Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов утвержден в должности главного тренера сборной России

    РФС утвердил кандидатуру Станислав Черчесова в должности главного тренера сборной России. Напомним, предыдущий наставник национальной команды Леонид Слуцкий покинул свой пост после провального выступления на чемпионате Европы во Франции, где россияне заняли последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом, набрав лишь одно очко в трех встречах.

    Ранее сообщалось, что в число основных кандидатов также входили главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев и экс-наставник «Кайрата» Александр Бородюк.

    «Незадолго до пресс-конференции Макларена состоялся финальный раунд переговоров между РФС и Станиславом Черчесовым, в результате которого Станислав Саламович был утвержден в должности главного тренера сборной России. Официальные документы и контракт должны быть подписаны до исполкома РФС, который намечен на 23 июля», – сообщил источник в РФС.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 19 июля 2016, 11:55

      Черчесов молодец мой ОСЕТИН

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 июля 2016, 09:15

      так и не понял утвержден или нет, а то "Российский футбольный союз (РФС) опровергает информацию ряда СМИ о том, что Станислав Черчесов утвержден на должность главного тренера сборной России по футболу. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба РФС."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 июля 2016, 21:38

      Поздравлять тут не с чем, удачи и терпения Черчесову

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 18 июля 2016, 20:53

      На кубке конфедераций посмотрим через год, что и как будет на чм, это будет решающая проверка)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 18 июля 2016, 20:23

      посмотрим на долго-ли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июля 2016, 20:13

      Есть надежда, что Черчесов будет независимым от клубов тренером, это уже очень большой плюс. Наконец-то конский забор в обороне в топку пустят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 18 июля 2016, 20:07

      Бедный Саламыч, полез руки марать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 18 июля 2016, 19:50

      Эх... одно радует. Мозг хоть вынесет футболистам, если играть не будут :-)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 июля 2016, 19:40

      нормуль, один хрен с таким лимитом и с такими незаслуженными зарплатами толку от этих игрочишков не добьешься.
      А так Черчес все равно не при деле, да и заплата у него не ахулиард миллион евро в год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Otmorozov 18 июля 2016, 19:36

      Оптимальный вариант, считаю. Толковый мужик. Видно, что рос как тренер. Работа в Тереке, Амкаре, Динамо убеждают в этом. Может вправить мозги игрочишкам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11