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    Вернблум: «ЦСКА не использовал прекрасную возможность выйти в 1/8 финала ЛЧ в прошлом году»

    Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что армейский клуб упустил отличную возможность более удачно выступить в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. По мнению шведа, красно-синие вполне могли побороться за выход в 1/8 финала. Напомним, в группе с ПСВ, «Вольфсбургом» и «Манчестер Юнайтед» подопечные Леонида Слуцкого финишировали на последнем месте.

    «Когда ты попадаешь в группу с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Ромой», шансы на проход не слишком велики. Но зато в прошлом году мы имели прекрасную возможность пробиться в 1/8 финала, группа для этого была вполне подходящая. К сожалению, не получилось. Опростоволосились в домашней встрече с «Вольфсбургом». Думаю, то поражение стало определяющим», – сказал Вернблум.

    Источник: Бобсоккер

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    18.07.2016 13:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 18 июля 2016, 18:59

      *бать коней *дать!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 июля 2016, 15:33

      Вчерашний день прошел... в этот раз лучше не упускай

      0
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