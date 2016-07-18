Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Демба Ба пропустит 8 месяцев из-за перелома ноги

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба вынужден будет пропустить минимум 8 месяцев из-за тяжелого перелома ноги, который он получил в матче чемпионата Китая против «Шанхай Теллэйс» (2:1).

    «Эта травма может положить конец карьере Ба. Я предпочел бы проиграть эту игру, чем потерять Ба. Бог несправедлив. Он слишком хорош, чтобы такое случилось с ним», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Грегорио Мансано.

    Стоит отметить, что первым вопросом футболиста после того, как он проснулся в больнице, был о том, выиграла ли его команда игру.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45

      Troj 18 июля 2016, 18:24

      Кокорин и Мамаев пропустят начало сезона из-за похмелья....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 18 июля 2016, 15:47

      Вот это забота....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Леха 898 18 июля 2016, 15:36

      Здоровья тебе Ба!! У тебя большая семья с 8 ю братьями и сестрами и он тянет всю ее помогая родителям!!
      Китаец очень жёстко пошёл в борьбу,так нельзя играть!!
      Скорейшего выздоровления!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 18 июля 2016, 14:49

      Здоровья и скорейшего выздоровления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 июля 2016, 12:51

      Ну перелом хоть без осколков и смещения. Но все равно жесть, такое в футболе нужно жестоко пресекать. У футболистов и без того травм хватает, не говоря о том, что им иной раз ноги ломают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 18 июля 2016, 12:40

      Очень жестко!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 18 июля 2016, 12:32

      Скорейшего выздоровления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 июля 2016, 12:19

      Складывается впечатление, что он в ММА выступает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 июля 2016, 12:02

      Жесть

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11