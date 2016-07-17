Конте: «Игроки «Челси» могут дорасти до уровня Месси, Луиса Суареса и Роналду»

Да Роналду они не дорастут,даже близко рядом с ним не встанут
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал оценку игрокам своей команды. Специалист считает, что ряд его футболистов могут дорасти до уровня Лионеля Месси.
«Футболистам «Челси» еще есть, куда расти и над чем работать. Но у них есть фантастический потенциал. Я не сомневаюсь, что в команде имеются игроки, способные через работу достичь уровня Месси, Луиса Суареса или Криштиану Роналду. Главное, чтобы они работали для достижения этой цели», – заявил Конте.