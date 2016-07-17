Конте: «Игроки «Челси» могут дорасти до уровня Месси, Луиса Суареса и Роналду»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал оценку игрокам своей команды. Специалист считает, что ряд его футболистов могут дорасти до уровня Лионеля Месси.

«Футболистам «Челси» еще есть, куда расти и над чем работать. Но у них есть фантастический потенциал. Я не сомневаюсь, что в команде имеются игроки, способные через работу достичь уровня Месси, Луиса Суареса или Криштиану Роналду. Главное, чтобы они работали для достижения этой цели», – заявил Конте.