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    Конте: «Игроки «Челси» могут дорасти до уровня Месси, Луиса Суареса и Роналду»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал оценку игрокам своей команды. Специалист считает, что ряд его футболистов могут дорасти до уровня Лионеля Месси.

    «Футболистам «Челси» еще есть, куда расти и над чем работать. Но у них есть фантастический потенциал. Я не сомневаюсь, что в команде имеются игроки, способные через работу достичь уровня Месси, Луиса Суареса или Криштиану Роналду. Главное, чтобы они работали для достижения этой цели», – заявил Конте.

    Источник: Goal.com

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    17.07.2016 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      World_football 17 июля 2016, 12:34

      Да Роналду они не дорастут,даже близко рядом с ним не встанут

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 17 июля 2016, 10:38

      до Рональду может быть, а остальными не становятся а рождаются

      -2
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      ...
      Рейтинг: -130

      калач > карасевщина 17 июля 2016, 14:47

      Месси или Суарес в Барсу по блату попали чтоле? Это вам не Бускетсы, Пики всякие

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