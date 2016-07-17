Джорджевич: «Зенит» уже набрал форму»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прокомментировал победу над «Спортингом» (4:2) в товарищеском матче.

– Считаю, мы провели хороший матч против сильного соперника. Форму «Зенит» набрал. Можем быть довольными.

– На какой позиции видит вас Мирча Луческу?

– Я могу играть и на фланге, и в центре. А там Мистеру виднее. Тем более у нас много игроков атаки высокого уровня. Поэтому, чтобы иметь игровую практику, надо быть универсалом.

– Еще дней 10 назад «Зенит» не мог забить на сборах в контрольных матчах. А тут 8 голов в двух последних матчах. Что изменилось?

– Мы и тогда говорили – непросто сразу приспособиться к требованиям нового тренера. Нужно время. Сейчас видно, что команда играет все лучше и лучше. Теперь ждем заключительного матча на сборах с «Монако», а потом – игра на Суперкубок с ЦСКА.