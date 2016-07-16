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    Кононов: «Краснодару» лучше сыграть в ЛЕ с шотландцами»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результат жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

    «Оба наших потенциальных соперника – клубы достаточно известные. «Хартс» неоднократно становился призером шотландского чемпионата, «Биркиркара» не раз выигрывала чемпионат Мальты. Недооценивать нельзя обе команды, но «Хартс» из этой пары все же выделяется. Шотландия – страна с серьезными футбольными традициями, и третье место «Хартса» в минувшем чемпионате говорит о том, что этот коллектив достаточно силен, стремится двигаться вперед и прогрессировать. В любом случае, кто бы из соперников нам не достался, нужно быть в играх с ним максимально мобилизованными. Рассматриваю эти матчи, как очень важные для нас.

    С кем бы из двух команд предпочел встретиться? Выбрал бы «Хартс». С британскими клубами на выезде всегда играть интересно, там прекрасная атмосфера на стадионах и отличные поля. Кроме того, шотландские команды отличает боевитость, заряженность на борьбу, и мы надеемся, что игра получится интересной и зрелищной. Конечно же, нам хотелось бы, чтобы исход двухматчевого противостояния был для нас удачным, но мы понимаем, что все здесь будет зависеть, прежде всего, от нас самих», – заявил Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    16.07.2016 23:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      getta 19 июля 2016, 12:05

      Более за вас...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 16 июля 2016, 23:44

      Удачи!!!!!!!!!!!!!!

      0
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