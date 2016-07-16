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    «Милан» может пополниться Конко

    Агент Даниэле Конте, представляющий интересы экс-защитника «Лацио» Абдулая Конко, заявил, что он и его клиент ведут переговоры с «Миланом». Напомним, контракт 32-летнего француза, выступавшего за римскую команду с 2011-го года, истек нынешним летом, и руководство «бьянкочелести» решило его не продлевать.

    «Я и Абдулай пребываем в шоке от того, что «Лацио» отказался продлевать контракт, особенно учитывая то, как здорово выступил мой клиент в минувшем сезоне. Игрок имеет хороший вариант с продолжением карьеры в «Милане». Переговоры с «россонери» ведутся, однако руководство дало понять, что подписание соглашения станет возможно в том случае, если им удастся распродать некоторую часть игроков», – цитирует Конте IlMilanista.

    Отметим, по информации СМИ, в ближайшее время состав «Милана», скорее всего, пополнит бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2016 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 16 июля 2016, 19:21

      Милан всех подберет

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