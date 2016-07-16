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    Циклаури: «Лимит «10+15» – неплохое решение»

    Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури прокомментировал появившуюся информацию относительно возможных изменений в лимите на легионеров в РФПЛ. Сегодня СМИ сообщили, что РФС совместно с Премьер-лигой и руководителями клубов рассмотрит вариант со сменой существующего ограничения иностранцев в российском футболе со схемы «6+5» (на поле) на «10+15» (в заявке). Изменения, если они произойдут, вступят в силу начиная с нового чемпионата.

    «Вообще моя позиция – отмена лимита. Все, что касается живой конкуренции и отмены лимита – я выступаю за. Так что я думаю, система «10+15» – сбалансированное и неплохое решение, на мой взгляд», – отметил Циклаури.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2016 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 17 июля 2016, 02:38

      отмените запрет алкоголя на стадионах и введите запрет фанатских движений!)) в этом все проблемы российского футбола кроются )

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 16 июля 2016, 19:49

      Для начала сойдёт.

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