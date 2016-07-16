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    «Реал» – главный претендент на Жесуса

    «Реал» является главным претендентом на форварда «Палмейраса» Габриэла Жезуса.

    Спортивный директор «альвиверде» Алешандре Маттос в настоящее время находится в Испании, и собирается оформить переход 19-летнего игрока в мадридский клуб. Дата встречи представителей клубов пока неизвестна.

    Отступные за Жесуса составляют 24 миллиона евро. Права на футболиста распределены: 55 процентов принадлежат агентам, 30 – «Палмейрасу», 15 – самому нападающему. В связи с этим вероятен вариант, при котором «сливочным» придется заплатить на 10 миллионов больше в качестве покрытия комиссионных, чтобы совершить трансфер в текущее межсезонье.

    Если переход состоится, то Жесус останется в Бразилии и продолжит выступления за «Палмейрас» на правах аренды как минимум до окончания местного чемпионата, который завершится в декабре. Кроме того, форвард может остаться в своей нынешней команде еще и на следующий сезон.

    Источник: AS

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    16.07.2016 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 17 июля 2016, 11:01

      зачем?

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