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    Клопп: «Ливерпулю» не нужны звездные игроки»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике мерсисайдского клуба.

    «Ливерпулю» не нужны звездные игроки. Нужно смотреть на тех футболистов, которые есть и работать с ними. Я доволен командой на 100 процентов.

    В трансферное окно у болельщиков завышенные ожидания. Все говорят только о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» усилились звездами футбола, а «Ливерпуль» купил каких-то неизвестных игроков, при этом забывая о том, что мы провели много хороших игр в прошлом сезоне. Наша цель – построить команду в этом сезоне, и мы сделаем все, чтобы доказать – наш путь является верным», – сказал Клопп.

    Источник: FourFourTwo

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    16.07.2016 11:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Alidan 16 июля 2016, 14:44

      еще мхитарян кагава хуммельс и.т.д

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    • ...
      Рейтинг: +15

      Alidan 16 июля 2016, 14:43

      Клопп красавчик в дортмунде все так и было ты их зделал звездами ройс гетце гюндоган левандовский до этого их никто не знал

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