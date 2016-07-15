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    Шевченко: «Намерен создать в сборной настоящий коллектив и вернуть доверие болельщиков»

    Новый главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какими критериями должна обладать его команда.

    «Конечно, это эмоциональный момент для меня. Стать главным тренером национальной сборной Украины – большая честь. Готов приступить к этой работе и, прежде всего, хочу сказать, что всю ответственность за результат беру на себя. Самая главная моя задача – создать настоящий коллектив, который будет решать поставленные перед сборной Украины задачи. И второе – вернуть доверие болельщиков через качественную игру команды.

    Я буду привлекать молодых футболистов, которые будут соответствовать уровню национальной сборной. Моими главными критериями при таком отборе будут строгая дисциплина, четкая организация действий на футбольном поле, максимальная отдача, запредельная мотивация. Именно такие требования будут ставиться перед всеми футболистами, приезжающими в сборную Украины. Если все перечисленное будет присуще нашей сборной, всем ее игрокам, то будет положительный результат», – отметил Шевченко.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    15.07.2016 18:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57

      Ailend 17 июля 2016, 19:53

      успехов. Надеюсь все получится. Как минимум выход сборной на ЧМ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 июля 2016, 00:04

      Ничего у этого парня не получится !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      perm 242 15 июля 2016, 22:49

      Я буду привлекать молодых футболистов......
      а кто в аТО останется ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 15 июля 2016, 22:29

      Ну он натренирует!!!

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 15 июля 2016, 21:22

      футболист -хороший ,но умом не блещет )

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 15 июля 2016, 19:57

      ...удачи

      0
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