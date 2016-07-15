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    Колосков: «Давайте еще Моуринью в сборную пригласим и заплатим ему 20 миллионов»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что новым главным тренером сборной России должен стать Александр Бородюк.

    – Кто сейчас должен возглавить сборную – иностранец или россиянин?

    – Точно не иностранец. Для меня это однозначно.

    – А кто-то из наших специалистов на примете есть?

    – Есть несколько фамилий. Исхожу из того, что создается впечатление, будто после 2018 года футбол закончится и его просто не будет. А то, что дальше – Euro-2020, ЧМ-2022, Олимпиада-2020 – это никого не интересует. 2018 год – и все. Если это так, надо пригласить Моуринью, заплатить ему 20 миллионов и он выведет сборную из группы. Но в итоге мы останемся на нуле. Значит опять все надо начинать с чистого листа. Я еще в 2010-м сказал и много раз повторил: «Давайте, наконец, рискнем и поставим Бородюка главным тренером сборной».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2016 17:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 22:46

      ....та что вы говорите, тов. колосков???...а ну ка вспомним 2005 г. когда вас поперли за хищения в крупных размерах с поста главы РФС!!!! а????....именно тогда вы и поставили своего человека в сборную...после ярцева и семина, а????...кто это был????...ну конечно же бородюк!!!!!...и именно в этом же 2005-м была заключена первая откатная сделка с хиддинком (а реализована уже в 2006-м)!!!....позже, в конце 2008 года позиции были утрачены и кормущка перешла к мудко (вспомним чудовищный контракт с капелло)....сейчас колосков хочет вернуть кормушку!!!....начнем с бородюка (ясно дело)!!!!

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 июля 2016, 20:34

      Чего добился Бородюк на тренерском поприще раз он его так с пеной у рта рекомендует???

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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 15 июля 2016, 20:18

      Только РОССИЯНИН, Бердыев или реально СЕМАК - он уже давно в этой сфере варится

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 15 июля 2016, 19:41

      Нужен Романцев семин или Газзаев. Лично мое мнение

      -3
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      Рейтинг: +759

      sevsor 15 июля 2016, 19:30

      Наивный какой-то этот почётный президент Колосков, если до сих пор думает, что Моуриньо может помочь нашим бараноголовым неумёхам))) К тому же он не такой глупец, чтобы так подставляться)))

      2
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 15 июля 2016, 19:26

      Черчесов-норм!

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июля 2016, 19:19

      Уж лучше Моуриньо пригласить за 20 лямов,чем эти деньги даром украдут приближённые к кормушке.

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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 15 июля 2016, 18:41

      Из говна даже Моур конфетку не сделает...

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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 15 июля 2016, 18:34

      Все прекрасно знают что Мауриньо разгонит всю блатоту и судей поставит в рамки,а главное его махинациями не возьмёшь,а это не на руку Российской мафии!!!

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 15 июля 2016, 18:26

      Никакой Моуриньо ни за какие деньги этих кривоногих никуда не выведет. Дело не в тренере, а в системе. Потолок зарплат - да. Лимит - нет. Весна - осень да. Осень-весна нет.

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