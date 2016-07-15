Колосков: «Давайте еще Моуринью в сборную пригласим и заплатим ему 20 миллионов»

....та что вы говорите, тов. колосков???...а ну ка вспомним 2005 г. когда вас поперли за хищения в крупных размерах с поста главы РФС!!!! а????....именно тогда вы и поставили своего человека в сборную...после ярцева и семина, а????...кто это был????...ну конечно же бородюк!!!!!...и именно в этом же 2005-м была заключена первая откатная сделка с хиддинком (а реализована уже в 2006-м)!!!....позже, в конце 2008 года позиции были утрачены и кормущка перешла к мудко (вспомним чудовищный контракт с капелло)....сейчас колосков хочет вернуть кормушку!!!....начнем с бородюка (ясно дело)!!!!
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что новым главным тренером сборной России должен стать Александр Бородюк.
– Кто сейчас должен возглавить сборную – иностранец или россиянин?
– Точно не иностранец. Для меня это однозначно.
– А кто-то из наших специалистов на примете есть?
– Есть несколько фамилий. Исхожу из того, что создается впечатление, будто после 2018 года футбол закончится и его просто не будет. А то, что дальше – Euro-2020, ЧМ-2022, Олимпиада-2020 – это никого не интересует. 2018 год – и все. Если это так, надо пригласить Моуринью, заплатить ему 20 миллионов и он выведет сборную из группы. Но в итоге мы останемся на нуле. Значит опять все надо начинать с чистого листа. Я еще в 2010-м сказал и много раз повторил: «Давайте, наконец, рискнем и поставим Бородюка главным тренером сборной».