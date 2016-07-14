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    Динь прибыл в расположение «Барселоны» после операции на носу

    Новичок «Барселоны» Люка Динь прибыл в расположение своего клуба. Футболист появился в офисе клуба с повязками на лице – он перенес операцию по поводу старого перелома носа. Напомним, что сине-гранатовые выплатили «ПСЖ» за 22-летнего француза 16,5 миллиона евро, не считая бонусов, которые могут составить 4 миллиона в зависимости от успехов игрока. Контракт рассчитан на пять лет, сумма отступных за него составляет 60 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Динь на правах аренды выступал за «Рому». На его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    14.07.2016 13:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +271

      artem 81 14 июля 2016, 15:27

      барса будет очень сильная

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 июля 2016, 14:38

      Барса с отступными не мелочится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июля 2016, 14:18

      Барса закупаться,это радует

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      Рейтинг: +70

      макс438 14 июля 2016, 13:42

      Алвес уходит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > макс438 14 июля 2016, 13:47

      Уже давно ушел и оформлен Ювентусом как свободный агент

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