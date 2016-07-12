Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шейдаев стал гражданином Азербайджана

    Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев, перешедший сегодня в «Трабзонспор», стал владельцем паспорта гражданина Азербайджана. Об этом сообщил агент 20-летнего игрока Сергей Кушов.

    «В понедельник Шейдаев получил азербайджанский паспорт. Он хочет играть за сборную Азербайджана и сейчас находится в процессе смены футбольного гражданства», – сказал Кушов.

    Федерацией футбола Азербайджана был направлен запрос о смене гражданства, в настоящее время рассматриваемый ФИФА. Официальное подтверждение по этому поводу было получено от представителя организации.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2016 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 09:48

      Назовите хоть одну фамилию футболиста до возраста 22 года, по формуле игровое время +мяч ,у которого были бы лучше показатели ,чем Шейдаева ),за последние 5 лет .Вот так вот разваливают российский футбол ,мутковская программа )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 09:11

      Спрашивается ,зачем надо было зениту отдавать его в аренду в рубин ,чтоб на лавке сидеть .Потом ,пол сезона на подхвате в зените 2 .Не лучше бы было, отдать в аренду в немецкий ,голландский ,испанский чемпионат ,в низовою команду (пол сезона в одной, пол сезона в другой команде ) за средства газпрома .Итог подвели по истечению сезона, в целом .А так, проводится политика : убить карьеру молодого игрока на лавке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 08:20

      Кстати ,это был лидер юношеской ,потом молодёжной сборной России ,с бомбардирскими качествами, много мячей уже наколотил . Но руководство Зенита , а также проводимая политика мутко это не увидела .Где нужны пустые яркие слова ,обещание на будущее , и распиливание бюджетных средств . Перспективные и талантливые не нужны ,хотя их единицы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 13 июля 2016, 02:41


      SPARTAK-ARMANi 11 июля, 23:02Пожаловаться
      Работаю в охране в эпицентре. Время 10 часов. Подходят ко мне 2 игрока шинника из Ярославля которая час назад закончила игру с Балтикой и спрашивают : где у вас можно купить алкоголь ? Спрашиваю что именно? Говорят водку. И как после этого верить что игроки у нас профессионалы?)))) Кокорин и Мамаев пьют в монте Карло а два игрока шинника в магазине Вестер водку покупают )))))) и это профессионалы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > SPARTAK-ARMANi 13 июля 2016, 08:48

      Чего ты к ним привязался? Хватает только на водку, ее и пьют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Sardar69 13 июля 2016, 02:14

      И сборная Россия и Зенит потеряли такого молодого и ценного игрока, который мог бы на Ч/ Мира 2018 года засверкат. Но тренера в России предпочитают игроков старожилов и молодым двери закрыты.Наглядный пример вот сборная Турция,Фатих Терим разыскал и нашел нового Арда Турана и где вы думаете, да правильно, в Норвегии.Эмре Мор, так зовут новую находку,ему всего-то 18 лет,он никогда в Турции не жил,отец у него турок, мать норвежка.Запомните это имя.Или Санчес из сборной Португалии,который был избран самым лучшим молодым игроком на недавном Ч/Европы.А футбольные чиновники в России вместе того чтобы дать дорогу молодым местным игрокам представляют гражданство никому не нужным зарубежным игрокам.Шейдаев по таланту не отстает ни от Санчеса и ни от Мора, я видел его игру на молодёжном чемпионате Европы и приглашая его в сборную Азербайджана обе стороны только выиграют.У Самедова тоже был выбор, играть в сборной Азербайджане или в сборной России.Он выбрал второй вариант и где сейчас Самедов,правильно в глубоком запасе,а ведь парень с талантом,скоро уже 30 лет,а он так и не заиграл а сборной.А в сборной Азербайджане он мог бы быть лидером и показав свой талант получил бы предложения из зарубежа.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh > Sardar69 13 июля 2016, 06:51

      на счет Самедова поддерживаю- он ошибся.
      я это говорил еще тогда когда он сделал
      свой выбор.У сб.России нет перспектив.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 13 июля 2016, 01:59

      У каждого своя дорога

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 13 июля 2016, 01:34

      скатертью дорога

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 13 июля 2016, 00:45

      Шейдаев понимает, что ему не попасть в сборную, ведь она у нас уже есть которая должна сыграть в общей сложности лет 50, ну лет 20 мы уже с ней сыграли, потерпем ещё Березских, Игношевича и т.д., лет ещё 30 и нормально, можно следущию собирать опять лет на 50

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 13 июля 2016, 00:22

      А обидно ведь. Россия столько дала ему...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 13 июля 2016, 00:19

      Ну стал и стал....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11