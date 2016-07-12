Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «ФФУ не сможет объяснить иностранцу, что Украина должна бойкотировать ЧМ-2018»

    Источник в Федерации футбола Украины прокомментировал слухи вокруг должности главного тренера команды, которого должны утвердить на собрании исполкома организации 15 июля.

    «В зарубежного специалиста я не верю. Какой нормальный иностранец приедет в Украину, не зная ради чего он будет здесь работать и не имея перед собой четкой спортивной задачи. Новый наставник сборной должен четко понимать, что даже в случае успешного выступления в отборе на ЧМ-2018 вдруг может оказаться, что мы никуда не едем. Причем нужно будет не просто сказать: «Мы не едем в Россию. Мы бойкотируем чемпионат», – поскольку за такое неминуемо последует дисквалификация от ФИФА, а не исключено, завалить конец отбора, чтобы мы никуда не поехали. Иностранцу такую позицию будет растолковать очень сложно. Ведь одним из вопросов иностранного претендента на пост главного тренера сборной наверняка будет такой: «А вы мне можете гарантировать, что в случае победы в отборе мы действительно поедем на чемпионат мира?», – заявил один из членов исполкома ФФУ.

    Отметим, среди кандидатов на пост главного тренера команды назывались имена Андрея Шевченко, Мирона Маркевич и Джанни де Бьязи.

    Источник: Сегодня.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2016 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      sashabrat 15 июля 2016, 21:53

      С учетом того, что Украина будет играть в одной группе с Исландией, Хорватией, Турцией и Финляндией, ей вряд ли светит место выше 4-го. Зато можно, в случае вполне вероятного провала, сказать - это мы намеренно проиграли, чтобы не ехать в Россию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2016, 19:58

      Хахлы порошковые так глупы что просто уже не смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2016, 17:35

      Долбаебы.Кому вы здесь нужны?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 15 июля 2016, 02:01

      Исходя из коментов. Половина больные манией фашизма, нацизма.. Бедолаги.. до сих пор живете Советским союзом.. Что и требовалось доказать.. зачем ЧМ тогда.. А как же Гей европа?? это ж приедут куча педиков. Не дай бог детей русских "избалуют"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июля 2016, 20:36

      Да байкотируйте сколько хотите! Вы еще "пробейтесь" на этот ЧМ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Stanley12 12 июля 2016, 15:57

      Я сам из Украины и мне очень жаль что из-за очень странных и натянутых политических отношений Украина не подарит своим гражданам возможность лицезреть её выступление на ЧМ

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann 12 июля 2016, 12:19

      ждем ваших фанатов нацистов. всех отпиздим

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Friedrich Zimmermann 13 июля 2016, 00:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не успеете, мы вас сожрем и глазом моргнуть не успеете. Прости за тавтологию...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Kuborg_Ua 15 июля 2016, 17:36

      Ты только хуй можешь заглотить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 12 июля 2016, 11:27

      Никто не ждет Украину, все ждут Месси.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 июля 2016, 10:01

      надо сначала выйти из группы....ну и не будет хохлов и не надо....Россия не потеряет ни чего если убогих не будет.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 июля 2016, 09:03

      они и так не выйдут

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11