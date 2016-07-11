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    Пелле может перейти в «Шаньдун Лунен», где за 2,5 года заработает 40 миллионов

    Нападающий «Саутгемптона» Грациано Пелле во время летнего трансферного окна может стать игроком «Шаньдун Лунен». Сообщается, что китайский клуб предложил игроку контракт, рассчитанный на 2,5 года. За это время итальянец сможет заработать 40 миллионов евро.

    По данным Transfermarkt, стоимость Пелле составляет 11 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Саутгемптон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: Twitter

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    11.07.2016 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 июля 2016, 15:59

      Как так то...зарплата больше чем стоимость самого игрока...тогда если за погба предлагают около 100млн...то зарплату надо предлагать около 150млн в год...совсем охуели????

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