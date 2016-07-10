Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» может отдать «Ювентусу» Мату, чтобы заполучить Погба

    «Манчестер Юнайтед» во время летнего трансферного окна планирует отдать «Ювентусу» полузащитника Хуана Мату, чтобы заполучить хавбека туринского клуба Поля Погба. Сообщается, что таким образом «красные дьяволы» постараются компенсировать траты на французского футболиста, сумма трансфера которого оценивается в 100 миллионов фунтов.

    По данным Transfermarkt, стоимость Маты составляет 34 миллиона евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 38 матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2016 21:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 июля 2016, 12:14

      Я конечно видел не так много матчей Ювентуса и сборной Франции,но,кажется,Погба 130 лямов не стоит, да и 100 не стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 11 июля 2016, 11:48

      ну кстати хорошая сделка для обоих

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11