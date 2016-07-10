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    Кантона Ибрагимовичу: «В Манчестере был и есть только один король»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона персонально обратился к новичку команды Златану Ибрагимовичу.

    «У меня есть персональное послание для Ибрагимовича. Златан, ты сделал лучший выбор. Здесь ты можешь чувствовать присутствие призраков легенд, которые играли за клуб раньше.В Манчестере был и есть только один король, но ты можешь быть принцем, если хочешь. Можешь брать мой седьмой номер, если он тебя интересует. Это мой подарок. Король ушел, да здравствует принц!» — сказал Кантона.

    Напомним, что швед пополнил ряды «МЮ» этим летом.

    Источник: Goal.com

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    10.07.2016 06:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26

      serset 11 июля 2016, 10:22

      Фергюсон: "Жозе, в МЮ был и есть только один Император..."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 июля 2016, 17:53

      За высокомерие златана, Эрику стоило бы ему также въехать по морде, как он сделал это болельщику

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      kex7 10 июля 2016, 11:33

      Хаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 10 июля 2016, 10:54

      Какие все скромные.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 10 июля 2016, 08:36

      Две задиры...

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик > rm4612 10 июля 2016, 08:57

      Я бы сказал два троля

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > rm4612 10 июля 2016, 13:08

      Ибра король, по сравнению с этим "недокаратистом". Ибра выиграл все, что можно на клубном уровне. А Э. Гандона нет.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Алексей1988 10 июля 2016, 17:56

      клубы, в которых он все выиграл, выиграли бы все и без него! Он же игрок штрафной площадки, дадут точный пас - забьет! Ни скорости, ни дриблинга........

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 июля 2016, 06:32

      Эрик не изменяет себе, респект.

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