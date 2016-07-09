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    «Шанхай СИПГ» предложит 35 миллионов за Канте

    Один из лидеров «Лестера» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Поднебесной. «Шанхай СИПГ» намерен предложить «лисам» 35 миллионов фунтов стерлингов за игрока сборной Франции.

    Напомним, ранее в китайский клуб перебрался форвард «Зенита» Халк, за которого петербуржцы получили компенсацию в размере 56 миллионов евро. Отметим, что Канте также входит в сферу интересов «Арсенала», «Ювентуса», «Реала» и «ПСЖ».

    В минувшем розыгрыше АПЛ 25-летний футболист принял участие в 37 поединках, забив один гол и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.07.2016 14:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 июля 2016, 15:14

      В 25 в китай?Ну если дурачок, то поедет конечно.

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