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    Бьелса: «Лацио» обещал четырех новых игроков, но ни один не приехал»

    Бывший главный тренер «Лацио» Марсело Бьелса рассказал, почему он покинул свой пост. Напомним, Бьелса возглавил римлян 6 июля, но уволился с должности уже через два дня.

    «Перед приходом в клуб мне было обещано, что четыре новых игрока примут участие в тренировке 5 июля, но ни один из них не приехал, хотя руководство клуба публично заявляло о том, что «Лацио» не может начинать сезон без усиления.

    На сегодняшний день ситуация полна неопределенности. Учитывая, что предсезонная подготовка должна начаться уже через три дня, я не мог принять иного решения.

    В свое время я ясно говорил о том, что при моем стиле работы необходимо время, чтобы провести полноценные тренировки с игроками.

    Важно заметить, что у меня нет других предложений о работе. Скоро мы отправим все документы, подтверждающие, что весь мой тренерский штаб покидает «Лацио», – сказал Бьелса.

    Источник: Football Italia

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    09.07.2016 00:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Оквялис 9 июля 2016, 01:23

      Вот кого в сборную надо.

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