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    Коэнтрау пробудет в лазарете до ноября

    Защитнику «Реала» Фабиу Коэнтрау вновь предстоит продолжительное восстановление после травмы. 28-летний игрок перенес операцию из-за повреждения, которое он получил весной, выступая на правах аренды в «Монако».

    Сообщается, что возвращение Коэнтрау на поле состоится не ранее ноября. Таким образом, «Реал», по всей видимости, ожидают трудности с продажей футболиста, на которого в клубе не рассчитывают.

    В минувшем сезоне Коэнтрау провел 15 матчей в Лиге 1, забив три мяча, сделав две голевые передачи и заработав четыре желтые карточки.

    Источник: AS

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    08.07.2016 13:38
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