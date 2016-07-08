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    Зобнин: «Увольнение Кобелева осталось загадкой»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем переходе из столичного «Динамо».

    – «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. В этот момент вы ушли в «Спартак». До вас доходят отклики, что вы перебежчик, предатель?

    – Да. Больная тема для меня. До сих пор припоминают. Но, к сожалению, болельщики и журналисты многого не знают.

    – Так расскажите.

    – Не хотелось бы афишировать и затрагивать тему. Могу только сказать, что благодарен и клубу, и болельщикам, и руководству, и всем, кто был рядом. Все было на высшем уровне. Благодарен за четыре года, проведенных в «Динамо». Но все говорят, что я воспитанник клуба. Это не так. Меня воспитала тольяттинская «Академия». А «Динамо» дало многое в футболе. Благодаря ему, я сейчас что-то из себя представляю.

    – Вы сейчас понимаете, как такое могло произойти – имею в виду вылет из Премьер-лиги?

    – Все шло к этому. После сборов особо не усилились, не было игроков хорошего уровня. Начались поражения, в том числе, крупные. Тогда стало понятно, что будет борьба за выживание.

    – Уход Кобелева – последняя капля? Вам уже тогда стало понятно, что вылет неизбежен?

    – Не хочу обсуждать динамовское руководство. Но не могу понять, зачем за три тура до конца увольнять тренера.

    – Была версия – чтобы увести из-под удара. Если бы клуб вылетел с Кобелевым – это была бы печать.

    – Возможно. Не знаю. Для меня все остается загадкой.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2016 10:16
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