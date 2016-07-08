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    Моуринью определился с помощниками в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» закончил формирование своего тренерского штаба на предстоящий сезон. Всего помогать 53-летнему португальцу будут шесть специалистов.

    Вторым тренером команды назначен многолетний ассистент Моуринью Руй Фария. Также в тренерский штаб вошли Силвину Лоуру, Рикарду Формозинью, Карлуш Лалин, Эмилио Альварес, а также аналитик Джованни Серра.

    Напомним, что бывший второй тренер «МЮ» Райан Гиггз покинул клуб. Он готов начать самостоятельную работу.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    08.07.2016 07:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 июля 2016, 10:02

      К Карлосу Лалину есть много вопросов по состоянию игроков по прошлому сезону.

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