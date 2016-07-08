В «Челси» нацелились на Кандреву

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лацио» Антонио Кандревы. Известно, что футболистом уже заинтересовались «Интер» и «Наполи». 29-летний футболист должен заменить в Лондоне Хуану Куадрадо, который может остаться в «Ювентусе» на постоянной основе.

В прошедшем сезоне Кандрева провел в Серии А 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.