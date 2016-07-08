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    В «Челси» нацелились на Кандреву

    «Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лацио» Антонио Кандревы. Известно, что футболистом уже заинтересовались «Интер» и «Наполи». 29-летний футболист должен заменить в Лондоне Хуану Куадрадо, который может остаться в «Ювентусе» на постоянной основе.

    В прошедшем сезоне Кандрева провел в Серии А 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    08.07.2016 06:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 июля 2016, 10:22

      Челси не покупают креативных игроков, это настораживает. Кто скрывать будет.

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