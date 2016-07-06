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    Моуринью: «Мхитарян очень быстро начнет влиять на игру команды»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своим мнением о полузащитнике Генрихе Мхитаряне, который сегодня официально присоединился к манкунианцам.

    «Генрих – очень талантливый игрок, который показал результативную игру как в клубе, так и в сборной. Это действительно командный игрок с высочайшим уровнем мастерства, видения игры и нацеленности на гол.

    Я доволен тем, что он выбрал «Юнайтед». Верю, что очень скоро он начнет оказывать влияние на игру команды, потому что его стиль игры очень подходит АПЛ. Все мы ждем начала работы с ним», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    06.07.2016 20:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 июля 2016, 16:55

      Диванные эксперты и прочие завистники сейчас снова начнут свою желчь выливать, мол кому он нужен этот игрок?))) А Моур и селекционная служба МЮ хорошо отработали, заметное усиление будет для МЮ

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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 6 июля 2016, 21:03

      мне тож не терпится

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