«Атлетико» оценивает Обамеянга в 60 миллионов

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения в текущее межсезонье нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает DerWestenSport. Испанский клуб готов предложить за габонского футболиста 60 миллионов евро. На приобретении нападающего настаивает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Ранее исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что клуб не намерен расставаться с Обамейянгом.