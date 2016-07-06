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    «Атлетико» оценивает Обамеянга в 60 миллионов

    Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность приглашения в текущее межсезонье нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает DerWestenSport. Испанский клуб готов предложить за габонского футболиста 60 миллионов евро. На приобретении нападающего настаивает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

    Ранее исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что клуб не намерен расставаться с Обамейянгом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 08:42
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 6 июля 2016, 09:13

      Хватит Дортмунд на сувениры разбирать! И без того ушли три футболиста стартового состава.

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