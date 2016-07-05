Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Перси может продолжить карьеру в «Лестере»

    Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси во время летнего трансферного окна может стать игроком «Лестера». Напомним, ранее сообщалось, что руководство турецкого клуба готово отпустить футболиста в другую команду. Кроме «Лестера», в услугах 32-летнего голландца заинтересованы «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

    По данным Transfermarkt, стоимость ван Перси составляет 11 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Фенербахче» в турецкой Суперлиге 31 матч, в которых забил 16 голов.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2016 16:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 5 июля 2016, 18:03

      Вот это будет анекдот...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 июля 2016, 16:31

      вряд ли кто-то в европе додумается его купить за 11 лямов

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11