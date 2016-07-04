Источник: «В Англии не смогут предоставить Хиддинку такие же условия, как в России»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк не отказывался от предложения РФС возглавить национальную команду ради работы со сборной Англии.

«Англия не позовет Хиддинка. Футбольная ассоциация Англии не сможет предоставить Гусу таких же комфортных условий для работы и жизни, что он имел в России.

Все публикации на тему отказа Гуса от сотрудничества с РФС, скорее всего, имеют целью оказать давление на ход развития событий в переговорном процессе», – рассказал источник, близкий к окружению Хиддинка.

Напомним, Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.