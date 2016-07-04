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    Символом «Армавира» стал лис

    Футбольный клуб «Армавир» представил новый клубный логотип, на котором изображен новый символ клуба – лис.

    «Да, мы не пытаемся говорить о себе того, что не является правдой. Мы не «львы» и не «медведи», «Армавир» – клуб из провинции, которому нужно долго и упорно бороться за своe место под солнцем. Но там, где другие бы стеснялись, мы гордимся. Потому что верим в великое будущее. Верим, что, как и лисы, сумевшие приспособиться ко всем существующим на Земле климатическим условиям и распространившимся на все континенты планеты, кроме Антарктиды, мы покорим необъятный футбольный мир.

    Лис – символ природной мудрости. Он ловко справляется с любыми неприятностями, не останавливаясь ни на мгновение на пути к цели. Лис – это охотник, имеющий лучшую репутацию на полях – от него почти невозможно скрыться – ни в норах, ни под коркой снега. Лис – не обманщик, он стратег.

    На эмблеме клуба не просто образ животного. Это тотемный лис, вобравший в себя все лучшие качества этого вида. Это образ священного духа лисов – он покровитель команды, родоначальник боевых армавирских лисов. Мы всегда незримо ощущали его присутствие, но теперь, когда он вышел из тени, жизнь команды, клуба и болельщиков изменится навсегда», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 17:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 5 июля 2016, 08:22

      на лестер похож

      0
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      Рейтинг: +31

      crcaarod 4 июля 2016, 18:26

      Нормальный логотип хоть теперь. Современный. И то хоть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 4 июля 2016, 17:51

      А что не игрой так хоть эмблемой,да названиями в чем то быть похожими на лучших)
      Лестер из Армавира,Арсенал из Тулы.Ждём челси зи болотного или Ливерпуль пеньки))

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      Рейтинг: +64

      Karanit 4 июля 2016, 17:41

      блин уже сказали про Лестер

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      Рейтинг: +447

      alexidj 4 июля 2016, 17:10

      Под Лестер косят ))

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