Смоллинг получил отравление на Бали

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг после завершения выступлений на Евро-2016 в составе сборной Англии отправился отдыхать на Бали. Здесь 26-летний футболист получил пищевое отравление.

Из-за него у игрока произошел обморок, в результате чего он был доставлен в госпиталь. После медицинского обследования выяснилось, что ничего серьезного здоровью Смоллинга ничего не угрожает, сейчас он чувствует себя хорошо.