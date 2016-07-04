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    Смоллинг получил отравление на Бали

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг после завершения выступлений на Евро-2016 в составе сборной Англии отправился отдыхать на Бали. Здесь 26-летний футболист получил пищевое отравление.

    Из-за него у игрока произошел обморок, в результате чего он был доставлен в госпиталь. После медицинского обследования выяснилось, что ничего серьезного здоровью Смоллинга ничего не угрожает, сейчас он чувствует себя хорошо.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    04.07.2016 15:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 4 июля 2016, 21:00

      Выбирай грибы в следующий раз более тщательно.
      А вообще, со своими деньгами он явно по забегаловкам не лазил, тупо или алкоголя перебрал или чего по- хуже.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июля 2016, 16:44

      это реальная фотка? то нихренасе пищевое отравление, сломал руку, в челюсть получил, а потом кто то сзади дрыном по голове огрел.
      Это как Мамаев и загадочное рассечение )))

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > FanatSerj 4 июля 2016, 17:49

      Это компресс, жар при отравлении видимо. На руке повязка держит штекер от капельницы.

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