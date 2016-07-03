Фернандес: «Слуцкий абсолютно не виноват в неудачах сборной России на Евро-2016»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил мнение, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, совмещавший работу в сборной России, не виноват в неудачах национальной команды на Евро-2016. Напомним, россияне не смогли выйти из группы, набрав в квартете В одно очко.

«Я смотрел только матч сборной с англичанами (1:1). Все ожидали, что Россия выступит лучше, но надо признать, что россияне попали в тяжелую группу. Они показали максимум, на что способны, старались на все сто, но им не удалось пробиться в следующий этап.

Со Слуцким Евро не обсуждали. Его работа в сборной не имеет отношения к работе в клубе. Мы даже не касались этой темы. Я неоднократно говорил, что Слуцкий – великий тренер, просто в этот раз что-то не сложилось. Но я считаю, что он абсолютно ни в чем не виноват, это не его вина», – сказал Фернандес.