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    «Барселона» не хочет отпускать Адриано в «Лацио» бесплатно

    Защитник «Барселоны» Адриано намерен продолжить карьеру в «Лацио». У игрока через год заканчивается контракт с сине-гранатовыми и римский клуб рассчитывает подписать его бесплатно. При этом, руководство каталонцев хочет выручить за бразильца 1,5 миллиона евро.

    Сообщается, что очередной раунд переговоров «блауграна» с агентом Адриано должен состояться на следующей неделе. По информации СМИ, 31-летний футболист уже договорился с «Лацио» о четырехлетнем контракте с зарплатой два миллиона евро в год.

    В прошедшем розыгрыше Примеры Адриано провел всего восемь игр и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    03.07.2016 09:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 июля 2016, 11:32

      Вот Не понятно. Зачем Лацио это бесполезное бревно? Свободным агентом хотя можно взять.

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