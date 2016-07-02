Мхитарян – самый дорогой футболист из стран бывшего СССР

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед», установил новый трансферный рекорд для игроков из стран бывшего СССР.

Suddeutsche Zeitung cообщает, что манкунианцы заплатили за Мхитаряна 42 миллиона евро – это на два миллиона больше, чем «Милан» получил от «Челси» за украинца Андрея Шевченко в 2006 году.

Трансфер Шевченко на протяжении десяти лет оставался самым дорогим для футболистов с постсоветского пространства.