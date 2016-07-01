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    «Ювентус» может приобрести Милика

    Нападающий «Аякса» Аркадиуш Милик может перебраться в Серию А. В услугах 22-летнего игрока сборной Польши заинтересован «Ювентус».

    «Бьянконери», по всей видимости, не сумеют договориться о переходе форварда «Марселя» Мичи Батшуайи, поэтому вероятная покупка поляка станет альтернативным вариантом.

    До начала чемпионата Европы-2016 трансферная стоимость Милика оценивалась в 10-12 миллионов евро, теперь же «Аякс» попробует выручить за него не менее 15-20 миллионов, так как на нападающего есть спрос: в число претендентов, помимо «старой синьоры», входят «Байер» и «Тоттенхэм».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.07.2016 21:16
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