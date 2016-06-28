Рамос: «Не уверен, что в сборной нужно что-то менять»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос не видит причин для кардинальной смены состава после неудачного выступления команды на Евро-2016.

«Сборной нужна смена поколений? Легко рассуждать об этом, сидя на диване. Я не уверен, есть ли необходимость что-то менять. В некоторых командах есть и 35-летние футболисты.

При поражениях чем меньше говорят, тем лучше. Я знал многих возрастных игроков, которые готовы были выходить на поле и побеждать. Но если ты живешь прошлым, то в сборной тебе нечего делать», – уверен Рамос.

Напомним, сборная Испания покинула Евро-2016 после поражения в 1/8 финала от сборной Италии (0:2).