Конте: «Италия – это не только катеначчо»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Испании (2:0).

«Я знал, что мои игроки обладают необычайными качествами. Я и раньше говорил об этом, но сегодня говорить так очень легко. Парни отлично показали себя.

Теперь нам нужно отдохнуть, потому что дальше нас ждет Германия. Сегодня мы доказали, что Италия – это не только катеначчо.

Хави назвал нас смесью «Барселоны» и «Атлетико» – это лучший комплимент, и все, кто сам играл в футбол, понимают это», – приводит слова Конте Rai Sport.