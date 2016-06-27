Италия и Испания поспорят за путевку в четвертьфинал Евро-2016

Сегодня состоится очередной матч стадии 1/8 финала Евро-2016. Публику ждет повторение финала Евро-2012. Напомним, что тогда в решающем матче турнира сошлись команды Италии и Испании (0:4).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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